Основной вратарь "Спартака" близок к возвращению в строй

Теги спартак москваалександр селихов

Основной вратарь "Спартака" близок к возвращению в строй

Основной вратарь московского "Спартака" Александр Селихов близок к возвращению в строй, сообщает официальный сайт клуба.

Страж ворот "красно-белых", который из-за травмы ахиллова сухожилия не играет с мая этого года, вскоре приступит к тренировкам в общей группе.

В прошлом сезоне 24-летний Селихов был "первым номером" команды, однако в этом ему придётся серьёзно потрудиться, чтобы вытеснить из основы Александра Максименко, который провёл 14 игр и пропустил 15 голов.

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