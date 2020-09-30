Основной вратарь "Зенита" вернулся в строй

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Основной вратарь "Зенита" вернулся в строй

Вратарь петербургского "Зенита" Андрей Лунев восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе.

"Привет, Андрей", — говорится в официальном Instagram "Зенита".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привет, Андрей!

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

В последний раз голкипер выходил на поле 11 июля в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом" (1:1). В этой встрече Лунев получил травму и был заменен.

28-летний Лунев выступает за "Зенит" с 2017 года. Всего он провел за клуб 105 матчей и пропустил 86 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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