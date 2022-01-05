Основной вратарь "Зенита" заразился коронавирусом
Фото: инстаграм Станислава Крицюка/Автор неизвестен
Вратарь петербургского "Зенита" Станислав Крицюк заразился коронавирусом.
"К сожалению, вирус не прошел мимо меня", – написал футболист в сториз своей страницы в инстаграме.
В нынешнем сезоне 31-летний Крицюк провел за "Зенит" 17 матчей во всех турнирах и пропустил 19 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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