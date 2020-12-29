Основной защитник "Арсенала" заразился коронавирусом

Центральный защитник лондонского "Арсенала" Габриэл Магальянес сдал положительный тест на COVID-19.

Как сообщает официальный сайт "канониров", бразильский футболист после выявления инфекции был изолирован.

В текущем сезоне Магальянес сыграл за "Арсенал" 15 матчей и забил 2 гола.

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