Основной защитник "Атлетико" может пропустить матч против "Ювентуса"

Защитник "Атлетико" Люка Эрнандес из-за травмы может пропустить матч против "Ювентуса". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Футболист не участвовал в сегодняшней тренировке и занимается по индивидуальной программе. Пока не известно, сможет ли он участвовать в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом".

Игрок повредил внутренние связки коленного сустава, которое он получил в матче с "Алавесом".

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