Основной защитник "Атлетико" не сыграет с "Реалом"

Теги реал мадридатлетико мадридхосе мария хименес

Основной защитник "Атлетико" не сыграет с "Реалом"
Уругвайский защитник "Атлетико" Хосе Хименес пропустит матч 31-го тура чемпионата Испании против "Реала", сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист не успел восстановиться после травмы, которую получил в расположении сборной Уругвая.

В этом сезоне 23-летний Хименес провел за "Атлетико" 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: Турнир прогнозов: анонс 45 тура. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Бетис 30 46
7 Севилья 31 46
8 Жирона 30 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 31 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Леганес 30 36
14 Эспаньол 30 36
15 Алавес 31 35
16 Реал Сосьедад 30 34
17 Леванте 30 28
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 30 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов