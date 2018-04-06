Основной защитник "Атлетико" не сыграет с "Реалом"



Уругвайский защитник "Атлетико" Хосе Хименес пропустит матч 31-го тура чемпионата Испании против "Реала", сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист не успел восстановиться после травмы, которую получил в расположении сборной Уругвая.

В этом сезоне 23-летний Хименес провел за "Атлетико" 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: Турнир прогнозов: анонс 45 тура. | http://soccernews.ru