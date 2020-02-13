Основной защитник "Барселоны" вернулся в строй перед матчем с "Хетафе"
Французский защитник "Барселоны" Самюэль Умтити вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает Marca.
По сведениям издания, футболист может сыграть в матче 24-го тура чемпионата Испании с "Хетафе", который состоится 15 февраля. Напомним, что француз вынужден проходить консервативные методы лечения колена, так как в 2018 году отказался от операции.
Также к субботнему матчу должен восстановиться другой центральный защитник каталонского клуба Жерар Пике.
При этом матч может пропустить правый защитник Нелсон Семеду, который подхватил ангина. Сегодня он занимался по индивидуальной программе.
Из-за дисквалификации не сыграет защитник Клеман Лангле, который был удален в игре с "Бетисом" (3:2).
Не пропустите: "Хетафе" готов отпустить своего нападающего в "Барселону". | http://soccernews.ru
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|20
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|30
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
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|Леванте
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
|14