Основной защитник "Барселоны" вернулся в строй перед матчем с "Хетафе"

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Основной защитник "Барселоны" вернулся в строй перед матчем с "Хетафе"

Французский защитник "Барселоны" Самюэль Умтити вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист может сыграть в матче 24-го тура чемпионата Испании с "Хетафе", который состоится 15 февраля. Напомним, что француз вынужден проходить консервативные методы лечения колена, так как в 2018 году отказался от операции.

Также к субботнему матчу должен восстановиться другой центральный защитник каталонского клуба Жерар Пике.

При этом матч может пропустить правый защитник Нелсон Семеду, который подхватил ангина. Сегодня он занимался по индивидуальной программе. 

Из-за дисквалификации не сыграет защитник Клеман Лангле, который был удален в игре с "Бетисом" (3:2).

Не пропустите: "Хетафе" готов отпустить своего нападающего в "Барселону". | http://soccernews.ru

 
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