Основной защитник "Барселоны" заразился коронавирусом

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Основной защитник "Барселоны" заразился коронавирусом
Правый защитник "Барселоны" Серхи Роберто заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Сразу после получения положительного теста на коронавирус футболист немедленно самоизолировался. Роберто чувствует себя хорошо и продолжает восстановление после мышечной травмы. Ожидается, что защитник вернется в строй в феврале.

В нынешнем сезоне 28-летний Роберто провел за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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