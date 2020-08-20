Основной защитник "Баварии" рискует пропустит финал ЛЧ

Центральный защитник "Баварии" Джером Боатенг может не сыграть в финальном матче Лиги Чемпионов против ПСЖ.

У 31-летнего футболиста диагностировано мышечное повреждение по итогам вчерашнего поединка с "Лионом".

Успеет ли немец восстановиться от травмы до воскресенья, пока неизвестно.

В этом сезоне Боатенг сыграл за "Баварию" 37 матчей и сделал 2 ассиста.

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