Основной защитник "Баварии" выразил желание перебраться в "Реал"

Основной защитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг выразил желание перебраться в мадридский "Реал".

Как информирует испанская пресса, 28-летний бек в поисках новых вызовов в своей карьере намерен покинуть Бундеслигу, и одним из приоритетных вариантов продолжения своей карьеры футболист определил как раз королевский клуб.

В сезоне 2016/2017 Боатенг сделал 1 результативную передачу в 21 матче за "Баварию".

Напомним, сегодня "Бавария" сыграет товарищеский матч против "Арсенала". | soccernews.ru