Основной защитник "Баварии" выразил желание перебраться в "Реал"
Основной защитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг выразил желание перебраться в мадридский "Реал".
Как информирует испанская пресса, 28-летний бек в поисках новых вызовов в своей карьере намерен покинуть Бундеслигу, и одним из приоритетных вариантов продолжения своей карьеры футболист определил как раз королевский клуб.
В сезоне 2016/2017 Боатенг сделал 1 результативную передачу в 21 матче за "Баварию".
Напомним, сегодня "Бавария" сыграет товарищеский матч против "Арсенала". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|82
|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
|34
|25