Основной защитник "Боруссии" избежал серьёзной травмы

Дортмундская "Боруссия" в своём твиттере сообщила, что основной защитник команды Мануэль Аканджи избежал серьёзной травмы.

Ранее утверждалось, что 23-летнему швейцарцу потребуется операция в связи с повреждением приводящей мышцы, однако в итоге хирургического вмешательства удалось избежать.

Точные сроки восстановления центрбека пока неизвестны, однако он точно сможет вернуться на поле ещё в этом сезоне.

Аканджи перешёл в "Боруссию" ровно год назад из "Базеля" за 21,5 миллиона евро. За 12 месяцев он провёл в составе "шмелей" 29 матчей и забил 1 гол.

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