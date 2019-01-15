Основной защитник "Боруссии" избежал серьёзной травмы
Дортмундская "Боруссия" в своём твиттере сообщила, что основной защитник команды Мануэль Аканджи избежал серьёзной травмы.
Ранее утверждалось, что 23-летнему швейцарцу потребуется операция в связи с повреждением приводящей мышцы, однако в итоге хирургического вмешательства удалось избежать.
Точные сроки восстановления центрбека пока неизвестны, однако он точно сможет вернуться на поле ещё в этом сезоне.
Аканджи перешёл в "Боруссию" ровно год назад из "Базеля" за 21,5 миллиона евро. За 12 месяцев он провёл в составе "шмелей" 29 матчей и забил 1 гол.
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|Команда
|М
|О
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|17
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|2
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|17
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|Хоффенхайм
|17
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|Герта
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|Байер Леверкузен
|17
|24
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|Вердер Бремен
|17
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|11
|Фрайбург
|17
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|Майнц 05
|17
|21
|13
|Шальке
|17
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|17
|18
|15
|Аугсбург
|17
|15
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|Штутгарт
|17
|14
|17
|Ганновер 96
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|18
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