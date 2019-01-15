Основной защитник "Боруссии" избежал серьёзной травмы

Теги боруссия дортмундмануэль аканджитравмы

Основной защитник "Боруссии" избежал серьёзной травмы

Дортмундская "Боруссия" в своём твиттере сообщила, что основной защитник команды Мануэль Аканджи избежал серьёзной травмы.

Ранее утверждалось, что 23-летнему швейцарцу потребуется операция в связи с повреждением приводящей мышцы, однако в итоге хирургического вмешательства удалось избежать.

Точные сроки восстановления центрбека пока неизвестны, однако он точно сможет вернуться на поле ещё в этом сезоне.

Аканджи перешёл в "Боруссию" ровно год назад из "Базеля" за 21,5 миллиона евро. За 12 месяцев он провёл в составе "шмелей" 29 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" подписала защитника "Боки Хуниорс". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вратарь "Зенита" Лодыгин близок к переходу в клуб из Чемпионшипа

Вратарь "Зенита" Лодыгин близок к переходу в клуб из Чемпионшипа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 17 42
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 17 36
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 17 33
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 17 31
5 Вольфсбург Вольфсбург 17 28
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 17 27
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 25
8 Герта Герта 17 24
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 17 24
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 17 22
11 Фрайбург Фрайбург 17 21
12 Майнц 05 Майнц 05 17 21
13 Шальке Шальке 17 18
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 17 18
15 Аугсбург Аугсбург 17 15
16 Штутгарт Штутгарт 17 14
17 Ганновер 96 Ганновер 96 17 11
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 17 11
Полная таблица

топ-5 тегов