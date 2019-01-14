Основной защитник "Челси" отказался продлевать контракт с клубом
"Челси" летом может потерять защитника Давида Луиза.
Сообщается, что лондонский клуб предложил игроку новый однолетний контракт, однако Луиз ответил отказом.
Отметим, что по окончанию сезона у Луиза истекает соглашение с клубом и он может уйти свободным агентом.
В нынешнем сезоне Луиз провел 30 игр, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.
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