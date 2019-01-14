Основной защитник "Челси" отказался продлевать контракт с клубом

Теги челсидавид луиз

Основной защитник "Челси" отказался продлевать контракт с клубом

"Челси" летом может потерять защитника Давида Луиза.

Сообщается, что лондонский клуб предложил игроку новый однолетний контракт, однако Луиз ответил отказом.

Отметим, что по окончанию сезона у Луиза истекает соглашение с клубом и он может уйти свободным агентом.

В нынешнем сезоне Луиз провел 30 игр, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

Читайте также: Основной игрок "Челси" получил предложение из Южной Америки. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" без проблем обыграл "Вулверхэмптон" в заключительном матче 22 тура АПЛ

"Манчестер Сити" без проблем обыграл "Вулверхэмптон" в заключительном матче 22 тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 50
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Эвертон Эвертон 22 30
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов