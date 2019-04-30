Основной защитник "Челси" выбыл до конца сезона

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Основной защитник "Челси" выбыл до конца сезона

Защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер не поможет команде в текущем сезоне, сообщает Bild.

По сведениям издания, сегодня в Риме 26-летний футболист перенесёт операцию на мениске.

Точные сроки восстановления центрбека не называются, однако уже известно, что он пропустит июньские матчи сборной Германии против Беларуси и Эстонии.

В этом сезоне Рюдигер сыграл за "Челси" 44 поединка и забил 1 гол.

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