Основной защитник "Челси" выбыл до конца сезона
Защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер не поможет команде в текущем сезоне, сообщает Bild.
По сведениям издания, сегодня в Риме 26-летний футболист перенесёт операцию на мениске.
Точные сроки восстановления центрбека не называются, однако уже известно, что он пропустит июньские матчи сборной Германии против Беларуси и Эстонии.
В этом сезоне Рюдигер сыграл за "Челси" 44 поединка и забил 1 гол.
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