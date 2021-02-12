Основной защитник "Лестера" серьёзно травмировал колено

Фланговый защитник "Лестера" Джеймс Джастин выбыл из строя на длительный срок, сообщает официальный сайт клуба.

22-летний футболист получил травму передней крестообразной связки колена в кубковом матче с "Брайтоном".

Таким образом, текущий сезон для основного фулбека "лис" досрочно завершён.

Джастин в нынешней кампании забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 31 матче.

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