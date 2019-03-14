Основной защитник "Ливерпуля" пропустит первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов

Левый защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон получил жёлтую карточку в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".

Это предупреждение стало для шотландского фулбека третьим в текущем розыгрыше турнира. Таким образом, он получил дисквалификацию на одну игру.

Теперь основной игрок "красных" будет вынужден пропустить первый поединок 1/4 финала ЛЧ. Соперника мерсисайдцы узнают 15 марта.

В текущем сезоне 25-летний Робертсон сыграл за "Ливерпуль" 36 матчей и сделал 10 ассистов.

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