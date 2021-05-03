Основной защитник "Реала" пропустит матч с "Челси"

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Основной защитник "Реала" пропустит матч с "Челси"Фото: твиттер Рафаэля Варана/Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан пропустит ответный матч 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Челси" из-за повреждение приводящих мышц правого бедра. Матч состоится 5-го мая в 22:00 по московскому времени в Лондоне, на стадионе Стэмфорд Бридж.

Рафаэль Варан был заменён на Начо Фернандеса после первого тайма матча 34-го тура Ла Лиги против "Осасуны" (2:0).

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