Основной защитник сборной Франции пропустит ЧМ-2018

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Основной защитник сборной Франции пропустит ЧМ-2018

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни получил тяжелую травму в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против "Атлетико" (0:1), сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, у футболиста диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. В ближайшее время он перенесет операцию после которой будет восстанавливаться до шести месяцев. Таким образом француз точно пропустит Чемпионат Мира-2018.

Напомним, что 32-летний Косиельни провел за сборную Франции 51 матч и забил 1 гол. 

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