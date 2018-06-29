Основной защитник сборной Франции пропустит матч с Аргентиной

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Основной защитник сборной Франции пропустит матч с Аргентиной

Левый защитник сборной Франции Бенжамен Менди пропустит матч 1/8 финала ЧМ-2018 против Аргентины, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, фулбек не поможет "трёхцветным" из-за травмы, характер которой неизвестен. Его место на поле займёт Люка Эрнандес из "Атлетико".

Напомним, что матч Франция - Аргентина состоится завтра в 17:00 по московскому времени.

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