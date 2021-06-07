Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

Теги россиябельгияфинляндияфедор кудряшов

Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Анастасия Кудряшова, жена защитника сборной России Федора Кудряшова, сообщила, что ее муж пропустит из-за травмы два матча чемпионата Европы из-за травмы.

"Вчера МРТ показал разрыв 0,6 сантиметров. Пропускаем две матча, это уже 100%, а 20-е число — под вопросом. В Питер ребята летят без него, у Феди будут двухразовые тренировки в Подмосковье. Лечится, лежит со льдом, делаем физиопроцедуры: расписана каждая минута. Будем рассчитывать, что к двадцатому числу поправится", — приводит слова Кудряшовой Sport24.

Таким образом, защитник не поможет сборной России в матчах с Бельгией (12 июня) и Финляндией (16 июня).

34-летний Кудряшов выступает за турецкий "Антальяспор". В сборную России он вызывается с 2016 года, провел за национальную команду 44 матча и забил один гол.

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