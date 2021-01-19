Основной защитник "Севильи" заболел коронавирусом

"Севилья" теряет основного центрального защитника Диего Карлоса, сообщает официальный сайт клуба.

В понедельник 27-летний футболист отправился на карантин в связи с выявлением у него коронавируса.

Бразилец изолирован у себя дома, болезнь протекает бессимптомно.

В текущем сезоне Карлос сыграл за "Севилью" 25 матчей во всех турнирах.

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