Основной защитник "Севильи" заболел коронавирусом

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Основной защитник "Севильи" заболел коронавирусом

"Севилья" теряет основного центрального защитника Диего Карлоса, сообщает официальный сайт клуба.

В понедельник 27-летний футболист отправился на карантин в связи с выявлением у него коронавируса.

Бразилец изолирован у себя дома, болезнь протекает бессимптомно. 

В текущем сезоне Карлос сыграл за "Севилью" 25 матчей во всех турнирах.

Не пропустите: В Бразилии футболист узнал о том, что болен коронавирусом прямо во время матча. | http://soccernews.ru
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