Основной защитник соперника сборной России на ЧМ-2018 получил травму



Защитник сборной Египта Али Габр выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный твиттер сборной.

Футболист получил сильный удар по лицу во время тренировки и не сумел закончить занятие.

Впрочем, Габр избежал серьезной травмы, но его участие в матче первого тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 с Уругваем находится под вопросом.

Также в этой группе сыграют Россия и Саудовская Аравия.

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