Основной защитник "Спартака" пропустил тренировку: названа причина
Московский "Спартак" продолжает подготовку ко второй части сезона в турецком Белеке. Сегодняшнюю тренировку пропустил защитник "красно-белых" Николай Рассказов, сообщает официальный сайт клуба.
Рассказов занимался индивидуально с физиотерапевтом в связи с перегрузом мышц бедра. В ближайшее время он должен вернуться в общую группу.
В нынешнем сезоне 21-летний Рассказов провел за "Спартак" 17 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10