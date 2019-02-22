Основной защитник "Спартака" пропустил тренировку: названа причина

Теги спартак москваниколай рассказов

Основной защитник "Спартака" пропустил тренировку: названа причина

Московский "Спартак" продолжает подготовку ко второй части сезона в турецком Белеке. Сегодняшнюю тренировку пропустил защитник "красно-белых" Николай Рассказов, сообщает официальный сайт клуба.

Рассказов занимался индивидуально с физиотерапевтом в связи с перегрузом мышц бедра. В ближайшее время он должен вернуться в общую группу.

В нынешнем сезоне 21-летний Рассказов провел за "Спартак" 17 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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