Основной защитник "Ювентуса" заболел коронавирусом

Туринский "Ювентус" на своём официальном сайте объявил о выявлении нового случая заражения COVID-19 в команде.

Положительный тест на коронавирус сдал левый защитник "старой синьоры" Алекс Сандро.

Сообщается, что у бразильского фулбека были симптомы простуды, что позволило выявить инфекцию.

В этом сезоне 29-летний Сандро сыграл за "Ювентус" 10 матчей и сделал 1 ассист.

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