Основной защитник "Ювентуса" заразился коронавирусом

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Основной защитник "Ювентуса" заразился коронавирусомНа официальном сайте туринского "Ювентуса" появилась информация, что защитник Маттейс де Лигт сдал положительный тест на COVID-19. Теперь игроку предстоит провести некоторое время на самоизоляции. 

Напомним, ранее положительные тесты были выявлены еще у двух игроков "старой синьоры". Речь идет о Хуане Куадрадо и Алексе Сандро. Под вопросом была даже игра против "Милана", однако власти Пьемонта разрешили команде выезд на встречу с лидером чемпионата.

На данный момент, "Юве" занимает 4 место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 30 очков после 15 сыгранных матчей. 

Маттейс де Лигт принял участие в 9 играх.

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