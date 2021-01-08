Основной защитник "Ювентуса" заразился коронавирусом

На официальном сайте туринского "Ювентуса" появилась информация, что защитник Маттейс де Лигт сдал положительный тест на COVID-19. Теперь игроку предстоит провести некоторое время на самоизоляции.



Напомним, ранее положительные тесты были выявлены еще у двух игроков "старой синьоры". Речь идет о Хуане Куадрадо и Алексе Сандро. Под вопросом была даже игра против "Милана", однако власти Пьемонта разрешили команде выезд на встречу с лидером чемпионата.

На данный момент, "Юве" занимает 4 место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 30 очков после 15 сыгранных матчей.