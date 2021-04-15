Основной защитник "Зенита" не сыграет с "Краснодаром"
Центральный защитник питерского "Зенита" Деян Ловрен не поможет своей команде в матче 26-го тура РПЛ против "Краснодара".
"Деян Ловрен получил повреждение. Предстоящий матч он точно пропустит, а дальше будем смотреть на то, как будет проходить процесс реабилитации", - сообщил главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
"Краснодар" примет "Зенит" в субботу, 17 апреля, в 19:00 по московскому времени.
31-летний Ловрен в текущем сезоне сыграл 28 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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