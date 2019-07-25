Основной защитник "Зенита" пропустит матч с "Оренбургом"

Питерский "Зенит" потерял из-за травмы основного правого защитника Игоря Смольникова, сообщают российские СМИ.

30-летний футболист получил травму, характер которой не раскрывается.

Сроки восстановления фулбека пока неизвестны, но он точно пропустит ближайший матч с "Оренбургом" в рамках третьего тура РПЛ.

Напомним, что игра состоится в воскресенье, 28 июля, в 14:00 по московскому времени.

Смольников в текущем сезоне провёл 3 матча и сделал 1 ассист.

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