Основные правила ФОНБЕТ Чемпионата России по интерактивному баскетболу

БК ФОНБЕТ стала титульным партнером первого Чемпионата России по интерактивному баскетболу, который стартует 9 апреля

Соревнование по интерактивному баскетболу проходит в формате «один на один online»;

Игровой платформой соревнования является игровая консоль Sony PlayStation 4, укомплектованная геймпадом, подпиской PS+, а также игрой NBA 2K20;

Игровым режимом соревнования является «MyLeague Online»;

Соревнование состоит из 4 туров и финала;

Максимальное количество участников участвующих в одном туре соревнования — 30;

Участники не попавшие в первый тур Соревнования, попадают в лист ожидания, из которого попадают в остальные туры Соревнования;

Участники тура делятся на 6 дивизионов по 5 команд;

Тур соревнования состоит из группового этапа и плей-офф — в групповом этапе соревнования каждый участник должен сыграть по одному матчу с каждым соперником в своём дивизионе;

Игры проводятся согласно расписанию;

Длина четверти 4 минуты;

В плей-офф выходят два участника из каждого дивизиона, а также игроки, занявшие 7 и 8 место из восточной и западной конференций по итогам группового этапа;

Плей-офф играется до двух побед по олимпийской системе, победивший игрок проходит в следующий раунд, проигравший покидает тур соревнования;

Для игры рекомендуется использовать камеру «2K»;

Каждый участник соревнования обязан транслировать свои игры в одну из стриминговых платформ (youtube.com или twitch.tv);

Команды соревнования формируются следующим образом: искусственный интеллект распределяет всех действующих игроков НБА в сбалансированные составы из 30 команд;

Команды случайным образом распределяются между участниками каждый тур соревнования и финал;

Менять название команды, брендинг паркета и арены, а также игровую форму, внешний вид и атрибуты игроков категорически запрещается;

СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ: брать игроков из свободных агентов, запрашивать обмены и отпускать своих игроков в свободные агенты;

Ограничений по правилам игры в защите и нападении нет, можно использовать любые приёмы, предусмотренные игрой;

Паузы во время игры: разрешается использовать паузы и настройки только во время тайм-аута;

В первой четверти разрешается пауза для настройки «Defensive and Offensive Settings» и «Camera» или вносите изменения во время тайм-аута;

По итогам каждого тура соревнования лучшие 4 игрока отбираются в гранд-финал;

Если участник не попал в топ-4 по итогам тура, то он может заявиться на следующий тур.