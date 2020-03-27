Основные правила ФОНБЕТ Чемпионата России по интерактивному баскетболу

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Основные правила ФОНБЕТ Чемпионата России по интерактивному баскетболу

БК ФОНБЕТ стала титульным партнером первого Чемпионата России по интерактивному баскетболу, который стартует 9 апреля

Соревнование по интерактивному баскетболу проходит в формате «один на один online»;
Игровой платформой соревнования является игровая консоль Sony PlayStation 4, укомплектованная геймпадом, подпиской PS+, а также игрой NBA 2K20;
Игровым режимом соревнования является «MyLeague Online»;
Соревнование состоит из 4 туров и финала;
Максимальное количество участников участвующих в одном туре соревнования — 30;
Участники не попавшие в первый тур Соревнования, попадают в лист ожидания, из которого попадают в остальные туры Соревнования;
Участники тура делятся на 6 дивизионов по 5 команд;
Тур соревнования состоит из группового этапа и плей-офф — в групповом этапе соревнования каждый участник должен сыграть по одному матчу с каждым соперником в своём дивизионе;
Игры проводятся согласно расписанию;
Длина четверти 4 минуты;
В плей-офф выходят два участника из каждого дивизиона, а также игроки, занявшие 7 и 8 место из восточной и западной конференций по итогам группового этапа;
Плей-офф играется до двух побед по олимпийской системе, победивший игрок проходит в следующий раунд, проигравший покидает тур соревнования;
Для игры рекомендуется использовать камеру «2K»;
Каждый участник соревнования обязан транслировать свои игры в одну из стриминговых платформ (youtube.com или twitch.tv);
Команды соревнования формируются следующим образом: искусственный интеллект распределяет всех действующих игроков НБА в сбалансированные составы из 30 команд;
Команды случайным образом распределяются между участниками каждый тур соревнования и финал;
Менять название команды, брендинг паркета и арены, а также игровую форму, внешний вид и атрибуты игроков категорически запрещается;
СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ: брать игроков из свободных агентов, запрашивать обмены и отпускать своих игроков в свободные агенты;
Ограничений по правилам игры в защите и нападении нет, можно использовать любые приёмы, предусмотренные игрой;
Паузы во время игры: разрешается использовать паузы и настройки только во время тайм-аута;
В первой четверти разрешается пауза для настройки «Defensive and Offensive Settings» и «Camera» или вносите изменения во время тайм-аута;
По итогам каждого тура соревнования лучшие 4 игрока отбираются в гранд-финал;
Если участник не попал в топ-4 по итогам тура, то он может заявиться на следующий тур.
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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