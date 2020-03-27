Основные правила ФОНБЕТ Чемпионата России по интерактивному баскетболу
БК ФОНБЕТ стала титульным партнером первого Чемпионата России по интерактивному баскетболу, который стартует 9 апреля
Соревнование по интерактивному баскетболу проходит в формате «один на один online»;
Игровой платформой соревнования является игровая консоль Sony PlayStation 4, укомплектованная геймпадом, подпиской PS+, а также игрой NBA 2K20;
Игровым режимом соревнования является «MyLeague Online»;
Соревнование состоит из 4 туров и финала;
Максимальное количество участников участвующих в одном туре соревнования — 30;
Участники не попавшие в первый тур Соревнования, попадают в лист ожидания, из которого попадают в остальные туры Соревнования;
Участники тура делятся на 6 дивизионов по 5 команд;
Тур соревнования состоит из группового этапа и плей-офф — в групповом этапе соревнования каждый участник должен сыграть по одному матчу с каждым соперником в своём дивизионе;
Игры проводятся согласно расписанию;
Длина четверти 4 минуты;
В плей-офф выходят два участника из каждого дивизиона, а также игроки, занявшие 7 и 8 место из восточной и западной конференций по итогам группового этапа;
Плей-офф играется до двух побед по олимпийской системе, победивший игрок проходит в следующий раунд, проигравший покидает тур соревнования;
Для игры рекомендуется использовать камеру «2K»;
Каждый участник соревнования обязан транслировать свои игры в одну из стриминговых платформ (youtube.com или twitch.tv);
Команды соревнования формируются следующим образом: искусственный интеллект распределяет всех действующих игроков НБА в сбалансированные составы из 30 команд;
Команды случайным образом распределяются между участниками каждый тур соревнования и финал;
Менять название команды, брендинг паркета и арены, а также игровую форму, внешний вид и атрибуты игроков категорически запрещается;
СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ: брать игроков из свободных агентов, запрашивать обмены и отпускать своих игроков в свободные агенты;
Ограничений по правилам игры в защите и нападении нет, можно использовать любые приёмы, предусмотренные игрой;
Паузы во время игры: разрешается использовать паузы и настройки только во время тайм-аута;
В первой четверти разрешается пауза для настройки «Defensive and Offensive Settings» и «Camera» или вносите изменения во время тайм-аута;
По итогам каждого тура соревнования лучшие 4 игрока отбираются в гранд-финал;
Если участник не попал в топ-4 по итогам тура, то он может заявиться на следующий тур.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18