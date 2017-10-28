Особенный для Вальверде матч: "Атлетик" принимает "Барселону"

"Барселона" – "Атлетик"

Стадион: "Сан Мамес" (Бильбао, Испания)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Хуан Мунуэра (Аликанте)

Каталонская "Барселона" продолжает свое победное шествие во всех турнирах, и в очередном туре Примеры их ожидает выезд в Бильбао, где им будет противостоять местный "Атлетик". Подопечные Сиганды в этом сезоне выступают крайне неудачно, и для исправления ситуации соперник им достался не самый простой. В то же время, на домашнем стадионе баски всегда давали бой "сине-гранатовым", и в этот раз они как минимум постараются это сделать еще раз. Экс-рулевой басков Эрнесто Вальверде перед матчем сказал, что этот поединок будет для него особенным, но он сделает все чтобы победить.

Беспроигрышная серия "Барселоны" составляет уже 13 матчей во всех турнирах, причем каталонцы лишь однажды сыграли вничью, и случилось это в восьмом туре в противостоянии с "Атлетико" – 1:1. Уже после него последовали победы в трех турнирах: над "Олимпиакосом" в Лиге Чемпионов, "Малагой" в чемпионате и "Мурсией" в Кубке Испании с общим счетом 8:1. Лучшим бомбардиром команды является, конечно же, Лионель Месси, на счету которого уже 14 голов в сезоне. По-прежнему травмированы Дембеле и Алькантара, также есть вопросы по готовности Видаля. "Барселоне" традиционно тяжело даются выезды в Бильбао, что бывает крайне часто, ведь пути команд, помимо чемпионата, постоянно пересекаются то в Кубке, то в Суперкубке Испании.

При Вальверде "Атлетик" добивался неплохих результатов, в том числе и в матчах с каталонцами, однако с тех пор уже много поменялось. "Красно-белые" пока недотягивают даже до себя прошлогоднего образца – седьмое место сезона 2016/2017 сменилось одиннадцатым в нынешнем чемпионате. Подопечные Сеганды очень слабо проводят выездные матчи, проигрывая в них всем подряд. Ситуация усугубляется травмами ключевых игроков в лице Муниаина и Баленсиаги. По-прежнему тянет на своих плечах команду 36-летний Ариц Адурис, который с 4 голами является лучшим бомбардиром команды.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Атлетика":

В прошедшем сезоне оба матча команд в чемпионате завершились победами "Барселоны" с общим счетом 4:0.

"Атлетик" не проигрывал в 20 из 22 последних домашних матчей.

В последних 10 матчах между этими соперниками было зафиксировано 7 побед каталонцев при 1 ничьей и 2 викториях басков.

"Барселона" выиграла 15 из 16 последних матчей Примеры.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Деулофеу, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес.

Атлетик: Аррисабалага, Боведа, Нуньес, Лапорт, Баленсиага, Сан Хосе, Микель Весга, Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия, Кордоба, Адурис.

Прогноз на матч "Барселона" – "Атлетик":

Букмекеры не очень категоричны в определении фаворита встречи: выставленные котировки дают понять, насколько тяжело будет каталонцам в Бильбао. Но текущая форма команд говорит об обратном: "Барселона" должна добыть очередную победу в матче с не самым сильным соперником.

На победу "Барселоны" букмекеры предлагают коэффициент 1,47, на ничейный исход – 4,70, на победу "Атлетика" – 6,20.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Вот так бы выглядел сегодняшний "Лилль", не продавай он своих лидеров