Особенный выезд Рафаэля Бенитеса: "Ньюкасл" едет в гости к "Ливерпулю"

"Ливерпуль" – "Ньюкасл"

Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Грэм Скотт

Субботняя программа 29-го тура английской Премьер-Лиги завершится противостоянием на "Энфилде", где местный "Ливерпуль" сразится с "Ньюкаслом". Этот поединок имеет особое значение для нынешнего наставника "сорок" Рафаэля Бенитеса, ведь значительная часть его тренерской карьеры прошла в Ливерпуле. Под руководством испанца "красные" выиграли Лигу Чемпионов в 2005, когда в памятном стамбульском финале одолели "Милан". В том же году "скаузеры" выиграли Суперкубок УЕФА, а в следующем сезоне Кубок и Суперкубок Англии. Вроде и негусто, как для шести лет работы, но и не мало, сравнивая с тем, что было до и после. К тому же в то время Бенитесу приходилось конкурировать с "Челси" Моуринью, "Манчестер Юнайтед" Фергюсона, да и "Арсенал" все того же Венгера тогда был гораздо крепче, чем сейчас.

На данный момент силы команд просто несопоставимы, между ними целая пропасть. "Ливерпуль" решает вопрос закрепления в первой четверке, в то время как "Ньюкасл" старается спастись от очередного вылета. "Красные" располагаются на текущей третьей строчке, окаймленные плотной группой из четырех команд. "Сороки" же занимают 15 место, но оно особой роли сейчас не играет, потому как от зоны вылета их отделяет всего два очка. Да и ели говорить в целом, то ни один коллектив из нижней части турнирной таблицы не может чувствовать себя в безопасности.

К ближайшему матчу подопечные Юргена Клоппа подходят в прекрасной форме и бодром настроении. В последнее время у мерсисайдцев все идет как по маслу: голы залетают, очки берутся по максимуму, травмированные игроки возвращаются из лазарета и потихоньку набирают форму. "Ньюкасл" же после домашней победы над "Манчестер Юнайтед" в прошлом туре забуксовал и просто подарил одно очко "Борнмуту", а это значит, что ребятам Рафаэля Бенитеса очень сложно даются выездные встречи. Кроме того, есть небольшие кадровые потери в лице Джонджо Шелви и Ислама Слимани.

Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Ньюкасла":

"Ньюкасл" – очень удобный соперник для "Ливерпуля". Больше, чем мерссисайдцы в ворота "сорок" не забивала ни одна команда Премьер-Лиги (89 раз).

Рафаэль Бенитес три раза противостоял своей бывшей команде в матчах чемпионатах Англии и все три поединка завершились вничью.

"Ливерпуль" лишь однажды умудрился уступить "Ньюкаслу" на родном "Энфилде" в рамках АПЛ. Произошло это еще в сезоне 1993/1994, тогда "сороки" победили со счетом 2:0.

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Матип, Робертсон, Джан, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане, Фирмино

Ньюкасл: Дубравка, Йедлин, Лежен, Ласселлс, Кларк, Дамметт, Мерфи, Хайден, Диаме, Кенеди, Хоселу

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Ньюкасл":

Нет сомнений в том, что команда Юргена Клоппа является явным фаворитом в этом матче. Непонятно, за счет чего этот "Ньюкасл" может переиграть такой "Ливерпуль". Так же считают и букмекеры, которые оценивают победу хозяев крошечным коэффициентом 1.22. В то время, как средняя котировка на викторию "сорок" составляет 15.0.

Богдан Архипенко

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