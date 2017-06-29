Осорио: "Мексика не заслужила такого крупного поражения"

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Осорио: "Мексика не заслужила такого крупного поражения"

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио считает, что его команда не должна была крупно проигрывать Германии (1:4) В матче Кубка конфедераций-2017.

"Мы изначально понимали, что заменить Диего Рейеса и Сальседо будет очень сложно, – сказал Осорио. – Но я не считаю, что мы заслужили такое крупное поражение. У нас было много моментов, много и активно атаковали. К сожалению, не хватило эффективности в завершающей стадии.

Сборная Мексики нанесла 25 ударов? Я об этом и говорю. Еще на пару голов мы наиграли. Но футбол это голы, а не опасные моменты", - приводят слова Осорио российские СМИ.

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