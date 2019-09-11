Осорио прокомментировал переход в "Зенит"

Новичок "Зенита" Йордан Осорио поделился мыслями касательно своего перехода в питерский клуб.

"Я приехал с целью скорее войти в ритм и стать важной частью команды. Важно, что в обороне играет Маммана, который говорит на моём языке, это облегчает адаптацию. Естественно, когда столько сил и желания, взаимопонимание возникает быстрее.

Приветственный коридор? Это прекрасная традиция. Несмотря на все удары и тычки. Это помогает стать частью коллектива быстрее", - сказал Осорио.

Напомним, что "Зенит" арендовал 25-летнего венесуэльца у "Порту" до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

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