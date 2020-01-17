Осорио рассказал о самых сильных соперниках в "Зените" и за всю карьеру

Защитник "Зенита" Йордан Осорио рассказал, кто был самым сильным защитником в петербургском клубе и за всю карьеру.

Футболист заявил, что хотел бы достичь уровня игрока "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка.

"Труднее всего защищаться от Дзюбы. Он мощный и хорошо укрывает мяч.

Самым сильным соперником, против которого я защищался был, конечно, Месси.

Я бы хотел достичь уровня Ван Дейка. Он отлично выбирает позицию, в нем есть все необходимые качества центрального защитника", - сказал Осорио.

Футболист перешел в "Зенит" летом 2019 года. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца нынешнего сезона.

А еще: Медведев рассказал, почему "Зенит" не поддержал формат расширения РПЛ до 18 команд| http://soccernews.ru