Осорио: "РБ Лейпциг" заслужил победу"
Защитник "Зенита" Йордан Осорио высказался о поражении от "РБ Лейпциг" (0:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
"Мы понимали, что соперник непростой, но показали всю свою силу. Что-то не получилось, что-то - получалось. Мы испытывали неудобства, но настраивались провести более содержательную игру, но сожалению, не смогли. "РБ Лейпциг" заслужил победу, нам нужно проанализировать этот матч и готовится к следующему", - сказал Осорио.
"Зенит" проиграл второй матч подряд в Лиге Чемпионов. В турнирной таблице группы G команда занимает 2 место, имея в активе 4 очка.
27 ноября сине-бело-голубые сыграют с дома "Лионом".
А еще: Игрок "Лейпцига" Демме поделился впечатлениями от матча с "Зенитом"| http://soccernews.ru
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