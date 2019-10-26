Осорио выполнил условие договора и теперь "Зенит" обязан выкупить игрока
"Зенит" обязан выкупить у "Порту" защитника Йордана Осорио.
По сведениям O Jogo, 25-летний игрок выполнил условие арендного соглашения, по которому если он сыграет пять матчей за "Зенит", то клуб будет обязан выкупить его за 7 миллионов евро.
Однако отмечается, что португальский клуб получит только половину суммы, так как имеет только 50% прав на игрока.
В этом сезоне Осорио провел за "Зенит" 5 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|13
|29
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|3
|Краснодар
|13
|27
|4
|Ростов
|13
|26
|5
|ЦСКА Москва
|13
|26
|6
|Урал
|14
|18
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Уфа
|14
|16
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Спартак Москва
|13
|15
|11
|Арсенал Тула
|13
|15
|12
|Оренбург
|13
|14
|13
|Сочи
|13
|13
|14
|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|13
|11
|16
|Тамбов
|14
|11