Осорио выполнил условие договора и теперь "Зенит" обязан выкупить игрока

Теги зенит санкт-петербургпортуйордан осорио

Осорио выполнил условие договора и теперь "Зенит" обязан выкупить игрока

"Зенит" обязан выкупить у "Порту" защитника Йордана Осорио.

По сведениям O Jogo, 25-летний игрок выполнил условие арендного соглашения, по которому если он сыграет пять матчей за "Зенит", то клуб будет обязан выкупить его за 7 миллионов евро.

Однако отмечается, что португальский клуб получит только половину суммы, так как имеет только 50% прав на игрока.

В этом сезоне Осорио провел за "Зенит" 5 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

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