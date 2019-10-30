Осорио заявил о желании остаться в "Зените"

Теги зенит санкт-петербургпортуйордан осорио

Осорио заявил о желании остаться в "Зените"

Защитник "Зенита" Йордан Осорио, права на которого принадлежат "Порту", дал понять, что видит своё будущее в питерском клубе.

"Меня отлично приняли в Петербурге, меня здесь всё устраивает и мне тут хорошо. Мне бы хотелось продолжить карьеру в "Зените" и приносить максимум пользы команде. Я знаю, что идут разговоры о том, что я сыграл пять матчей и теперь "Зенит" обязан выкупить мой контракт. Я об этом ничего не знаю, но мне хотелось бы тут остаться и продолжить свою карьеру", - сказал 25-летний венесуэлец.

Ранее португальская газета O Jogo сообщила, что "Зенит" приобретёт Осорио за 7 миллионов евро, поскольку он уже провёл 5 матчей за "сине-бело-голубых", что было условием обязательного выкупа.

Генеральный директор российского клуба Александр Медведев подтвердил заинтересованность в подписании игрока на постоянной основе, но назвал вышеуказанную сумму сделки "больной фантазией".

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