Оспина и Мхитарян не сыграют против "Саутгемптона"

Теги давид оспинагенрих мхитарянарсенал лондонсаутгемптон

Оспина и Мхитарян не сыграют против "Саутгемптона"Голкипер "Арсенала" Давид Оспина и полузащитник Генрих Мхитарян не смогут принять участия в воскресном матче чемпионата Англии с "Саутгемптоном".

Колумбийский вратарь не был включен в заявку лондонцев на игру с ЦСКА (4:1) в 1/4 финала Лиги Европы из-за травмы голеностопа, а Мхитарян получил повреждение во втором тайме матча против армейцев и был заменен.

Матч состоится 8 апреля.

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