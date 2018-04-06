Оспина и Мхитарян не сыграют против "Саутгемптона"

Голкипер "Арсенала" Давид Оспина и полузащитник Генрих Мхитарян не смогут принять участия в воскресном матче чемпионата Англии с "Саутгемптоном".

Колумбийский вратарь не был включен в заявку лондонцев на игру с ЦСКА (4:1) в 1/4 финала Лиги Европы из-за травмы голеностопа, а Мхитарян получил повреждение во втором тайме матча против армейцев и был заменен.

Матч состоится 8 апреля.

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