Оспина получил серьезную травму головы

Вратарь "Наполи" Давид Оспина получил серьезное повреждение в игре против "Аталанты" (0:2).

В первом тайме голкипер столкнулся головой с партнером по команде Марио Руем и игроком соперника Маттией Кальдарой.

В итоге у Оспины сильно пошла кровь и после пяти минут оказания помощи его унесли с поля на носилках.

В этом сезоне Оспина провел 18 игр, в которых пропустил 15 голов.

Читайте также: "Аталанта" одолела "Наполи" в матче Серии А. | http://soccernews.ru