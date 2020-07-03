Оспина получил серьезную травму головы

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Оспина получил серьезную травму головы

Вратарь "Наполи" Давид Оспина получил серьезное повреждение в игре против "Аталанты" (0:2).

В первом тайме голкипер столкнулся головой с партнером по команде Марио Руем и игроком соперника Маттией Кальдарой.

В итоге у Оспины сильно пошла кровь и после пяти минут оказания помощи его унесли с поля на носилках.

В этом сезоне Оспина провел 18 игр, в которых пропустил 15 голов.

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