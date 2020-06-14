Оспина пропустит финальный матч Кубка Италии с "Ювентусом" из-за дисквалификации

Голкипер "Наполи" Давид Оспина пропустит финальный матч Кубка Италии. К такому решению пришла дисциплинарная комиссия.

В полуфинале с "Интером" футболист получил желтую карточку, которая стала второй в рамках турнира. Таким образом, он не будет участвовать в матче с "Ювентусом", который состоится 17 июня в Риме.

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