Оспина пропустит финальный матч Кубка Италии с "Ювентусом" из-за дисквалификации

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Оспина пропустит финальный матч Кубка Италии с "Ювентусом" из-за дисквалификации

Голкипер "Наполи" Давид Оспина пропустит финальный матч Кубка Италии. К такому решению пришла дисциплинарная комиссия.

В полуфинале с "Интером" футболист получил желтую карточку, которая стала второй в рамках турнира. Таким образом, он не будет участвовать в матче с "Ювентусом", который состоится 17 июня в Риме.

Не пропустите: "Наполи" вышел в финал Кубка Италии | http://soccernews.ru
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