Оспина: я в порядке и восстанавливаюсь вместе с семьей
Голкипер "Наполи" Давид Оспина написал слова благодарности всем болельщикам за поддержку.
В матче с "Удинезе" футболист получил сильный удар в голову и потерял сознание. Его сразу увезли в больницу на обследование.
"Я от всего сердца благодарен всем. Я чувствую себя нормально и восстанавливаюсь со своей семьей. Думаю, скоро вернусь и стану только сильнее", - написал Оспина в твиттере.
Ранее сообщалось, что футболист вернулся домой. Врачи не выявили никаких проблем, кроме травмы головы.
Главный тренер итальянского клуба Анчелотти также поддержал игрока.
Не пропустите: Анчелотти навестил Оспину в больнице| http://soccernews.ru
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|Фиорентина
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|28
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|28
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|28
|17
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|Кьево
|28
|11