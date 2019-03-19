Оспина: я в порядке и восстанавливаюсь вместе с семьей

Голкипер "Наполи" Давид Оспина написал слова благодарности всем болельщикам за поддержку.

В матче с "Удинезе" футболист получил сильный удар в голову и потерял сознание. Его сразу увезли в больницу на обследование.

"Я от всего сердца благодарен всем. Я чувствую себя нормально и восстанавливаюсь со своей семьей. Думаю, скоро вернусь и стану только сильнее", - написал Оспина в твиттере.

Ранее сообщалось, что футболист вернулся домой. Врачи не выявили никаких проблем, кроме травмы головы.

Главный тренер итальянского клуба Анчелотти также поддержал игрока.

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