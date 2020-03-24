Осталась только Беларусь! Чемпионат Австралии приостановлен из-за коронавируса

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Осталась только Беларусь! Чемпионат Австралии приостановлен из-за коронавируса

Глава Австралийской федерации футбола Джеймс Джонсон объявил о приостановке чемпионата страны по футболу.

Сообщается, что пауза в турнире продлится как минимум до 22 апреля из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, продолжают играть на топ-уровне только в Беларуси, где местная Премьер-лига стартовала на прошлой неделе.

Напомним, что в субботу федеральный телеканал "Матч ТВ" заявил о приобретении прав на трансляции матчей чемпионата Австралии до конца сезона.

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