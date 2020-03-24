Осталась только Беларусь! Чемпионат Австралии приостановлен из-за коронавируса
Глава Австралийской федерации футбола Джеймс Джонсон объявил о приостановке чемпионата страны по футболу.
Сообщается, что пауза в турнире продлится как минимум до 22 апреля из-за пандемии коронавируса.
Таким образом, продолжают играть на топ-уровне только в Беларуси, где местная Премьер-лига стартовала на прошлой неделе.
Напомним, что в субботу федеральный телеканал "Матч ТВ" заявил о приобретении прав на трансляции матчей чемпионата Австралии до конца сезона.
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|Брисбен Роар
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|Перт Глори
|20
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|6
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|7
|Аделаида Юнайтед
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|21
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|9
|Ньюкасл Джетс
|21
|21
|10
|Мельбурн Виктори
|21
|20
|11
|Сентрал Коуст Маринерз
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|13