Остались при своих: "Барселона" уходит от поражения в матче с "Валенсией"
Программа 13-го тура испанской Ла Лиги завершалась центральным событием не только текущего уик-энда, но и, пожалуй, всего первого круга. На феноменальном по красоте стадионе "Месталья" местная "Валенсия" принимала "Барселона". Дело все в том, что к концу осени ни одна из команд еще ни разу не проиграла. Каталонский гранд и вовсе потерял очки лишь однажды – в недавней схватке с мадридским "Атлетико", а посему с 34 баллами в активе располагался на первой ступени турнирной таблицы. "Летучие мыши" шли следом на второй позиции, имея на четыре очка меньше, а в случае победы валенсийцы могли бы приблизиться вплотную к "блаугранас".
"Валенсия" под проводом 52-летнего наставника Марселино в этом сезоне, как феникс восстала из пепла. "Оранжевые" лишены возможности показать себя в еврокубках, поэтому все силы бросают на внутреннее первенство. "Барса" же на неделе играла в Лиге чемпионов, но так, как путевка в 1/8 финала "сине-гранатовыми" уже забронирована, то Эрнесто Вальверде предоставил отдых некоторым ключевым футболистом в выездном матче против "Ювентуса" и даже неутомимому Лионелю Месси. Определенные кадровые проблемы, а именно дисквалификация Жерара Пике, заставили тренерский штаб каталонцев прибегнуть к помощи Томаса Вермалену, составившему пару в центре защиты Самюэлю Умтити.
"Барселона", как обычно, с первых же минут поединка взяла мяч под свой контроль, при этом лезть на рожон не стала, собственно, как и "Валенсия". Уж слишком высока была ценна каждой ошибки. Хозяева большую часть времени плотно располагались на своей половине поля, выстраивая свою игру через быстрые контратаки. По сути первый опасный момент в матче завершился голом, который ошибочно не был засчитан. На 30-й минуте Месси пробивал по центру, а Нето неожиданно пустил сферу себе между ног. Правда, голкипер сразу же выкрутился, выбив его в поле, но, как показал повтор, мяч полностью пересек линию - ни главный арбитр, ни боковой этого не увидели.
Ближе к концовке первой 45-ти минутки каталонцы только наращивали. Блестящий момент упустил Суарес: уругваец выбежал на свидание с вратарем валенсийцев, но пробивая с острого угла, переиграть того не сумел. За весь первый тайм подопечные Марселино отметились всего несколькими контрвыпадами, но удара дело доходило крайне редко. С началом второй половины встречи мало что изменилось. "Барса" больше созидала, в то время, как "летучие мыши" старались подловить их на ошибках и таки получилось. На 60-й минуте гости ненадолго потеряли концентрацию, за что тут же были наказаны. "Оранжевые" разыграли, как по нотам: Гедеш на левом углу штрафной нашел Гайя, который прострелил вдоль линии ворот на Родриго, а нападающий хозяев, опередив Вермалена, легко протолкнул "круглого" в сетку ворот.
После забитого гола у валенсийцев открылось второе дыхание, им стали легче даваться быстрые вылазки на чужую половину поля. Вместе с тем Эрнесто Вальверде очень скоро бросил в бой Деулофеу и Дениса Суареса, но каких-либо дивидендов от этого не получил. Когда, казалось, "оранжевые " отстоят три очка, на 82-й минуте просто шедевральный пас на Жорди Альбу выдал Месси. Ворвавшись в штрафную площадь на заброс Лео, Альба в одно касание расстрелял дальний угол ворот Нето. У команд еще было время, чтобы вырвать победу, но ни тем, ни другим не судилось больше забить.
Таким образом, "Валенсия" и "Барселона" продолжают оставаться непобежденными, пополняя свою копилку всего на одно очко.
"Валенсия" – "Барселона" – 1:1
Голы: Родриго, 60 – 1:0, Жорди Альба, 82 – 1:1
"Валенсия": Нето, Монтойя, Паулиста, Гарай (Везу, 86), Гайя, Солер (Мина, 89), Парехо, Кондогбия, Гедеш, Дзадза, Родриго (Перейра, 82)
"Барселона": тер Штеген, Семеду (Алеш Видаль, 80), Вермален, Умтити, Альба, Паулиньо, Ракитич (Деулофеу, 67), Бускетс, Иньеста (Д. Суарес, 72), Месси, Л. Суарес
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|35
|2
|Валенсия
|13
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|27
|4
|Реал Мадрид
|13
|27
|5
|Севилья
|13
|25
|6
|Вильярреал
|13
|21
|7
|Реал Сосьедад
|13
|19
|8
|Бетис
|13
|18
|9
|Сельта Виго
|13
|17
|10
|Жирона
|13
|17
|11
|Леганес
|13
|17
|12
|Хетафе
|12
|16
|13
|Леванте
|13
|15
|14
|Эйбар
|13
|14
|15
|Атлетик Бильбао
|13
|13
|16
|Эспаньол
|12
|13
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|13
|12
|18
|Малага
|13
|7
|19
|Лас Пальмас
|13
|7
|20
|Алавес
|13
|6