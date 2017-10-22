Остались при своих: "Динамо" и "Шахтер" поделили очки

Центральный матч 13 тура, да и всего второго круга украинской Премьер-лиги, проходил воскресным вечером на НСК "Олимпийский" в Киеве. На главной арене страны встречались сильнейшие команды последних десятилетий – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Накануне поединка "горняки" опережали киевлян в турнирной таблице на 7 пунктов, поэтому столичную команду в этом матче устраивала только победа.

Однако "Динамо" с первых минут встречи выбрало нетипичную для себя тактику, играя вторым номером. Такие действия позволили игрокам "Шахтера" подолгу разыгрывать мяч и неспешно разыгрывать свои атаки. Первый более-менее опасный выпад гостям удался на 11-й минуте. Исмаили набрал скорость по левому флангу, разыграл "стенку" с Тайсоном и выполнил опасный прострел на ближнюю штангу, куда врывался Факундо Феррейра, однако того опередил защитник "Динамо", который выбил мяч на угловой. По ходу следующих 10 минут "горняки" частенько исполняли стандарты, после которых мяч верхом подавался в штрафную киевлян, однако защита "бело-синих" играла безупречно.

В середине тайма Паулу Фонсека был вынужден произвести вынужденную замену. Бернард в борьбе с Дерлисом Гонсалесом неудачно упал на газон и повредил плечо. Попросил бразильский полузащитник помощи врачей, после чего уже не вернулся на поле. Потеря Бернарда сказалась на игре "Шахтера". Вышедший Дентиньо был абсолютно незаметным до перерыва.

Пожалуй, самый опасный момент в первом тайме был создан на 33-й минуте. Гости перехватили мяч на чужой половине поля и тут же организовали контрвыпад, в результате которого Марлос нашел на линии штрафной соперника Тайсона, тот мощно выстрелил из выгодной позиции, но Максим Коваль все прекрасно видел и поймал мяч.

Концовка же тайма прошла с небольшим территориальным преимуществом "Динамо". Опасный штрафной пробивал Морозюк, но мяч задел стенку и полетел мимо ворот.

В дебюте второй половины матча игра продолжала проходить в спокойном русле. Вскоре команды обменялись ударами. У "Шахтера" стрелял из пределов штрафной Марлос, но мяч полетел слишком высоко. Киевляне ответили штрафным в исполнении Морозюка – Пятов без проблем поймал мяч. Тут же Тайсон вывел слева на ворота Фреда, но у того мяч свалился с ноги и полетел много выше перекладины. А на 59-й минуте опаснейший момент случился у ворот гостей, в ходе которого игроки "Динамо" могли открыть счет. Морозюк справа получил мяч на линии штрафной, после чего сделал точный навес в направлении Мораеса. Бразилец оказался один перед воротами и головой выстрелил из убойной позиции, но Андрей Пятов каким-то чудом спас свою команду, совершив отменный сэйв. Тут же случилась еще одна верховая передача в штрафную "горняков", после которой головой пробивал Мораес, однако мяч угодил в руку Бутко и стал легкой добычей Пятова. Назначить пенальти Романов не решился.

Как это ни удивительно, но после этого момента острота у ворот вообще исчезла. Причем, у ворот обеих команд. "Шахтер" откровенно сушил игру через долгий контроль мяча, впереди у "горняков" практически ничего не получалось.

Ничего не создавали и динамовцы. Не помог киевлянам и выход Беседина в атакующую линию за 15 минут до финального свистка. Похоже, у игроков обеих команд попросту закончились силы и они смирились с разделом очков, что, конечно же, было в пользу "горняков".

Таким образом, между командами сохранился отрыв в 7 пунктов, который имеет действующий чемпион. Чемпионский вопрос отложен теперь до весны.

"Динамо" – "Шахтер" – 0:0

"Динамо": Коваль, Морозюк (Беседин, 76), Кадар, Хачериди, Кендзера, Пиварич, Корзун, Буяльский (Мораес, 55), Гармаш, Гонсалес, Мбокани.

"Шахтер": Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Тайсон, Бернард (Дентиньо, 22), Марлос (Патрик, 85), Феррейра.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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