Осталось совсем немного или почему Роналду вернет себе привычную результативность

Теги криштиану роналдуреал мадридиско

Осталось совсем немного или почему Роналду вернет себе привычную результативность

В последнее время очень актуальной стала тема низкой результативности Криштиану Роналду в нынешнем сезоне, что порождает мнения о скором появлении новых претендентов на звание лучшего игрока мира, но пока лишь после Месси – аргентинец в порядке. Сравнение статистики португальца с другими лучшими игроками Европы и вправду дает немало поводов задуматься о причинах сложившейся ситуации.

Однако никакого особенного спада в игре Роналду не наблюдается, и если сравнивать текущую статистику Криштиану с его же показателями прошлых лет, то будет видна разница только в количестве голов.

Итак, в 4 матчах Лиги Чемпионов в активе португальца 6 мячей и 0 ассистов, в Примере за 7 игр – 1 гол и 2 ассиста. Роналду в среднем наносит 6,9 ударов в среднем за игру - это вполне привычный для него показатель с небольшими колебаниями в разных сезонах как в большую, так и в меньшую сторону. Это касается и количества дальних ударов, а также ударов из пределов штрафной и вратарской. Одной из причин, мешающей данной статистике конвертироваться в голы, является не самая удачная игра Криштиану на втором этаже:

Сезон 14/15: 47 ударов головой – 16 голов. 

Сезон 15/16: 48 ударов головой – 9 голов.

Сезон 16/17: 36 ударов головой – 8 голов.

Сезон 17/18: 14 ударов головой – 0 голов.

И бонус:

Вопрос: сколько раз Криштиану угодил в каркас ворот в 11 матчах нынешнего сезона?

Ответ: 5 раз. 

Что касается дальних ударов, то они были в исполнении Роналду и раньше, только использовались в основном для красоты и залетали крайне редко, но португалец мог себе это позволить, учитывая общую результативность. Например, в прошлом сезоне из 74 ударов Криштиану из-за пределов штрафной цели достигли лишь 4 и это 5% от общего числа. Так что отсутствие голов из нынешних 16 дальних выстрелов не должно никого удивлять.

Прямо сейчас в мире не найти другого такого футболиста, который больше остальных ждёт следующего матча, когда он сможет выйти на поле и попытаться забить так нужный ему гол.



Что бы сейчас не происходило с Роналду, он уже не сможет измениться - забыв о дриблинге пару лет назад, португалец нашёл иные пути и способы забивать по 40 голов за сезон. И сейчас он не станет придумывать что-то новое, как то менять свою игру, ведь на это у него нет ни времени, ни, к сожалению, возможностей. А то, что он делает на поле последние несколько лет по-прежнему будет приносить результат.

Роль Криштиану в тактических построениях вряд ли изменилась, ведь он и раньше определял ее самостоятельно: искал варианты, где ему удобнее будет забивать голы. В матчах текущего сезона португалец в равной мере тяготеет к обоим флангам, большую часть времени перемещаясь по центру атаки. Однако именно по бровкам Криштиану опускается достаточно глубоко в поисках развития атак своей команды. Он успевает как помочь в начале наступления, так и бежать в открытые зоны для поиска голевых моментов.

Стоит отметить, что некоторые партнеры Криштиану по команде стали более инициативными: Иско с Асенсио понимают, что отбегав лучшие годы карьеры за спиной португальца, они не смогут войти в историю "Реала". А тем более сейчас, когда им уделяют столько внимания, порой приписывая роль лидеров команды. Испанцы стали чаще брать игру на себя, они почувствовали себя не просто важной частью мадридского коллектива, а увидели возможность стать главным действующими лицами лучшего клуба в мире.

Но что бы там о себе не думали эти "выскочки", и как бы их не нахваливала испанская пресса, без Роналду этот "Реал" не сможет повторить даже половину прошлогодних достижений. Примерно 30-40% голов команды в каждом сезоне всегда были на счету португальца, а влиянию на игру, креативности и молодости некоторых игроков не стоит уделять так много внимания – если Криштиану не будет забивать, то можно уже заканчивать чемпионат и отдавать кубок Лиги Чемпионов кому-нибудь из особо нуждающихся.  

Даже такой Роналду, наравне с Иско, является лучшим игроком команды в нынешнем сезоне. Ведь, на самом деле, у португальца был всего один провальный матч: в 10 туре против Жироны – 1:2. Сейчас много говорится о различных приоритетах Криштиану, касающихся матчей, грубо говоря, с сильными и слабыми соперниками. Но всем давно известно, что даже ничего не решающий гол в матче с аутсайдером приносит Кришитиану немало радости, и празднует португалец его довольно эмоционально. Очень скоро все будет как раньше, и мы будем видеть привычную фамилию в списке отличившихся в очередном матче "Реала". Осталось подождать совсем немного, хотя для кого-то это ожидание определенно невыносимо.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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комментарии
Клоп

барсофильская петушня сразу вскипела)

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Leo

" РОНАЛДУ ВЕРНЕТ СЕБЕ ПРИВЫЧНУЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ"!!! А что, Перес договорилься судьями и ему обещали много 11 метровых? Или его офсайдов не будут замечать?

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Flamenco

для тех кто в танке! Каску снимите, кристина уже на пенсии!!!

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лещ

Кто все эти люди?

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