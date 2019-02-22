Осталось всего два клуба из топ-5 лиг Европы, которые не имеют домашних поражений в текущем сезоне

Теги наполиборуссия дортмунд

Осталось всего два клуба из топ-5 лиг Европы, которые не имеют домашних поражений в текущем сезоне

"Наполи" в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы одолел "Цюрих" (2:0) и прошел в следующий раунд турнира.

Отметим, что подопечные Карло Анчелотти продлили беспроигрышную домашнюю серию в этом сезоне до 17 матчей (13 побед и 4 ничьих).

Таким образом, "Наполи" и дортмундская "Боруссия" остались единственными клубами из топ-5 лиг Европы, не знающие домашних поражений в этом сезоне.

Напомним, что "Боруссия" лидирует в Бундеслиге опережая "Баварию" на три очка, а "Наполи" идут вторыми и отстают от "Ювентуса" на 13 пунктов.

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