Остался лишь один клуб, которому Агуэро не забивал в АПЛ

После стартового тура нового сезона Премьер-Лиги в высшем дивизионе Англии остался лишь один клуб, ворота которого не поражал форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Как информирует OptaJoe, "Брайтон" стал тридцатой из тридцати одной команды, в играх против которых забивал 29-летний нападающий "горожан". Единственным, кто не пропускал голов от Агуэро в играх АПЛ, на сегодняшний день остается "Болтон". Что правда, сейчас "странники" выступают в Чемпионшипе.

Напомним, "Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" со счетом 2:0. | soccernews.ru