Остался только один клуб из европейских топ-5 лиг, не потерявший очки в этом сезоне

В рамках восьмого тура Серии А "Наполи" в гостях одолел "Рому" благодаря голу Лоренцо Инсинье.

Таким образом, неаполитанцы победили во всех восьми матчах этого сезона в рамках чемпионата.

Учитывая, что "Барселона" не сумела обыграть "Атлетико", "Наполи" остался единственным клубом из европейских топ-5 лиг, не терявшим очки в национальном первенстве. | http://soccernews.ru