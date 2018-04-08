Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

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Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

"Анжи" – "Спартак"

Стадион: "Анжи-Арена" (Каспийск)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

Воскресным вечером в Каспийске махачкалинский "Анжи" будет принимать действующего чемпиона России – московский "Спартак". И для хозяев поля, и для гостей эта встреча имеет важнейшее значение. Команда Вадима Скрипченко находится в зоне переходных игр, отставая от спасительного 12-го места на три пункта. Москвичи продолжают погоню за лидером РФПЛ – «Локомотивом», находясь от конкурента в борьбе за "золото" на расстоянии пяти очков.

Выбраться из зоны прямого вылета махачкалинцам уже удалось, но говорить о перспективах на концовку чемпионата все еще рано. Группа борцов за сохранение прописки сейчас настолько плотная, что от 14-го "Анжи" и до 9-го "Урала" всего пять очков. Весенние туры дагестанские "орлы" провели уверенно, набрав очки с "Рубином" и "Краснодаром" (оба раза по 1:1). Дома южане обыграли "Тосно" со счетом 2:0, а единственное поражение потерпели в гостях от набравшей ход "Уфы" (2:3).

Стоит отметить, что "Анжи" в большей степени домашняя команда. У себя дома махачкалинцы выиграли половину из восьми последних матчей, уступив лишь дважды. В этом сезоне 71% своих очков команда Вадима Скрипченко набрала в домашних матчах (17 из 24).

"Спартак" также задействован в серьезном сражении, только ведет его команда Массимо Карреры за второй подряд титул. Три победы подряд над "СКА-Хабаровск" (1:0), "Рубином" (2:1) и "Тосно" (2:1), а также осечка "железнодорожников" в прошлом туре, позволили москвичам подобраться к "Локомотиву" на расстояние двух очков. Конечно, у лидера чемпионата есть игра в запасе, но психологически и физически спартаковцы выглядят сейчас лучше команды Юрия Семина. Да и близость ЦСКА, который по потерянным очкам идет вровень, не дает "красно-белым" чувствовать себя расслабленно.

Выездная беспроигрышная серия "Спартака" насчитывает восемь матчей – по четыре раза он выигрывал и играл вничью. До конца чемпионата "красно-белые" проведут шесть поединков и ни одного против команд из ТОП-7. Календарь спартаковцев явно проще, чем у "Локомотива", которому еще предстоят матчи с "Краснодаром", "Зенитом" и "Уфой".

В первом круге матч этих команд завершился ничьей 2:2. Причем "Спартак" вел в счете, затем уступал (1:2), а отыгрался на второй компенсированной минуте. Перед этим он выиграл у "Анжи" три встречи кряду. Кстати, только один из семи последних матчей между махачкалинцами и москвичами завершился победой команды, игравшей дома, а в четырех случаях побеждали гости. 

Интересные факты противостояния "Анжи" и "Спартака":

"Спартак" не проигрывает в РФПЛ 17 туров подряд

"Анжи" не проигрывает дома с 19 ноября 2017 года

Последние три матча в Дагестане "красно-белые" выиграли с общим счетом 7:0

"Спартак" – самая результативная команда чемпионата 

Ориентировочные составы на игру:

"Анжи": Лория – Данченко, Армаш, Брызгалов, Яковлев, Тетрашвили, Бакаев, Хубулов, Хамдамов, Лескано, Будковский.

"Спартак": Селихов – Петкович, Максимович, Кутепов, Комбаров, Зобнин, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш, Адриано.

Прогноз на матч "Анжи" – "Спартак":

Команды сейчас крайне мотивированы решением своих задач, так что скучного матча ждать не стоит. "Спартак" хорош в атаке, но, с учетом кубкового матча против "Крыльев" (3:1), пропускает три игры подряд. "Анжи", при всей ненадежности защиты, весной забивает в каждой встрече и достаточно результативно играет дома.   

Букмекеры на победу москвичей предлагают средний коэффициент 1.70 баллов, в то же время успех хозяев поля оценивается в 5.20 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.70 баллов.   

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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комментарии
вим

не хотел бы видеть в составе Самедова...Удивительно непродуктивного игрока даже в сборную приглашают?!? Почему Каррера не поставит на правый, вместо выбывшего Ещенко, Рассказова?

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2 Спартак Москва 25 50
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Краснодар 25 44
5 Зенит Санкт-Петербург 24 42
6 Арсенал Тула 25 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 25 31
9 Урал 25 30
10 Амкар 24 28
11 Ахмат 24 27
12 Динамо Москва 23 27
13 Ростов 25 27
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15 Тосно 25 24
16 СКА Хабаровск 25 13
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