Остановить "дьяволов": "Сток Сити" принимает "Манчестер Юнайтед"

"Сток Сити" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Бет365-Британниа" (Сток-он-Трент, Англия)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Нил Суорбрик (Ланкашир)

В четвертом туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" сразится на выезде со "Сток Сити". Гости уверенно лидируют в Премьер-Лиге: пока команда Моуриньо не теряет очков а разница забитых и пропущенных мячей у манкунианцев – 10:0. "Гончары" располагаются на 11 месте турнирной таблицы, имея в своем активе 4 очка.

"Сток Сити" начал сезон с поражения на выезде от "Эвертона", однако уже в следующем туре "гончары" обыграли лондонский "Арсенал" на домашней арене – 1:0. Затем последовала ничья с "Вест Бромвичем", итог – 4 очка после 3 сыгранных туров. "Манчестер Юнайтед" тяжело даются выезды в Сток-он-Трент, поэтому у хозяев есть все шансы зацепиться за очки в матче с "красными дьяволами". Не могут помочь своей команде Айрленд, Афеллай и Шоукросс, также под вопросом участие в матче Зума и Флетчера. Вообще у Сток Сити сформировался довольно неплохой состав: это и атакующий трезубец в лице Хесе, Шакири и Берахино, качественные центральные полузащитники в лице Аллена, Флетчера и Адама, а также крепкая защитная линия – Зума, Мартинс Инди, Виммер и Шоукросс. Все они могут доставить множество проблем команде Моуринью.

"Манчестер Юнайтед" в первых двух турах разобрался с Вест Хэмом и Суонси, разгромив обе команды с одинаковым счетом – 4:0. Затем на "Олд Траффорд" был обыгран "Лестер" со счетом 2:0. Лучшим бомбардиром клуба является новичок Ромелу Лукаку, на его счету уже 3 забитых мяча. Великолепную игру демонстрирует и Генрих Мхитарян, в его активе 5 ассистов в трех матчах. Подопечные Моуринью набрали хороший ход, однако им не стоит недооценивать Сток Сити – в этой команде есть несколько высококлассных исполнителей, которые не упустят шанс проявить себя в матче с таким соперником. Не смогут помочь манкунианцам травмированные Ибрагимович, Шоу, Янг и Рохо. Однако и без них "Юнайтед" – безоговорочный фаворит матча, уж слишком впечатляет всех форма, набранная командой Моуринью.

Интересные факты противостояния "Сток Сити" и "Манчестер Юнайтед":

В прошедшем сезоне оба матча этих команд завершились вничью с одинаковым счетом – 1:1.

Последний раз "Манчестер Юнайтед" обыгрывал на выезде "Сток Сити" в сезоне 2012/2013, после этого – 2 ничьи и 2 поражения.

"МЮ" продолжает играть на ноль в 5 последних матчах чемпионата Англии.

Ориентировочные составы на игру:

"Сток Сити": Батленд, Зума, Виммер, Мартинс Инди, Кэмерон, Флетчер, Аллен, Питерс, Шакири, Хесе, Берахино.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Блинд, Погба, Матич, Мата, Мхитарян, Рэшфорд, Лукаку.

Прогноз на матч "Сток Сити" – "Манчестер Юнайтед":

"Манчестер Юнайтед" – фаворит встречи, несмотря на то, что "гончары" – не самый удобный для них соперник. Игра, показываемая командой Моуринью, очень впечатляет, да и "Сток" не такой уж "крепкий орешек". Коэффициент на победу "Юнайтед" составляет 1,54. Ничья оценивается в 4,33 победа "Сток Сити" – 7,40.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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