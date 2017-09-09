Остановить "дьяволов": "Сток Сити" принимает "Манчестер Юнайтед"
"Сток Сити" – "Манчестер Юнайтед"
Стадион: "Бет365-Британниа" (Сток-он-Трент, Англия)
Начало матча: 19:30
Арбитр: Нил Суорбрик (Ланкашир)
В четвертом туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" сразится на выезде со "Сток Сити". Гости уверенно лидируют в Премьер-Лиге: пока команда Моуриньо не теряет очков а разница забитых и пропущенных мячей у манкунианцев – 10:0. "Гончары" располагаются на 11 месте турнирной таблицы, имея в своем активе 4 очка.
"Сток Сити" начал сезон с поражения на выезде от "Эвертона", однако уже в следующем туре "гончары" обыграли лондонский "Арсенал" на домашней арене – 1:0. Затем последовала ничья с "Вест Бромвичем", итог – 4 очка после 3 сыгранных туров. "Манчестер Юнайтед" тяжело даются выезды в Сток-он-Трент, поэтому у хозяев есть все шансы зацепиться за очки в матче с "красными дьяволами". Не могут помочь своей команде Айрленд, Афеллай и Шоукросс, также под вопросом участие в матче Зума и Флетчера. Вообще у Сток Сити сформировался довольно неплохой состав: это и атакующий трезубец в лице Хесе, Шакири и Берахино, качественные центральные полузащитники в лице Аллена, Флетчера и Адама, а также крепкая защитная линия – Зума, Мартинс Инди, Виммер и Шоукросс. Все они могут доставить множество проблем команде Моуринью.
"Манчестер Юнайтед" в первых двух турах разобрался с Вест Хэмом и Суонси, разгромив обе команды с одинаковым счетом – 4:0. Затем на "Олд Траффорд" был обыгран "Лестер" со счетом 2:0. Лучшим бомбардиром клуба является новичок Ромелу Лукаку, на его счету уже 3 забитых мяча. Великолепную игру демонстрирует и Генрих Мхитарян, в его активе 5 ассистов в трех матчах. Подопечные Моуринью набрали хороший ход, однако им не стоит недооценивать Сток Сити – в этой команде есть несколько высококлассных исполнителей, которые не упустят шанс проявить себя в матче с таким соперником. Не смогут помочь манкунианцам травмированные Ибрагимович, Шоу, Янг и Рохо. Однако и без них "Юнайтед" – безоговорочный фаворит матча, уж слишком впечатляет всех форма, набранная командой Моуринью.
Интересные факты противостояния "Сток Сити" и "Манчестер Юнайтед":
В прошедшем сезоне оба матча этих команд завершились вничью с одинаковым счетом – 1:1.
Последний раз "Манчестер Юнайтед" обыгрывал на выезде "Сток Сити" в сезоне 2012/2013, после этого – 2 ничьи и 2 поражения.
"МЮ" продолжает играть на ноль в 5 последних матчах чемпионата Англии.
Ориентировочные составы на игру:
"Сток Сити": Батленд, Зума, Виммер, Мартинс Инди, Кэмерон, Флетчер, Аллен, Питерс, Шакири, Хесе, Берахино.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Блинд, Погба, Матич, Мата, Мхитарян, Рэшфорд, Лукаку.
Прогноз на матч "Сток Сити" – "Манчестер Юнайтед":
"Манчестер Юнайтед" – фаворит встречи, несмотря на то, что "гончары" – не самый удобный для них соперник. Игра, показываемая командой Моуринью, очень впечатляет, да и "Сток" не такой уж "крепкий орешек". Коэффициент на победу "Юнайтед" составляет 1,54. Ничья оценивается в 4,33 победа "Сток Сити" – 7,40.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|3
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|7
|3
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|4
|Манчестер Сити
|3
|7
|5
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|6
|Челси
|3
|6
|7
|Уотфорд
|3
|5
|8
|Саутгемптон
|3
|5
|9
|Тоттенхэм
|3
|4
|10
|Бернли
|3
|4
|11
|Сток Сити
|3
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Суонси Сити
|3
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|3
|16
|Арсенал Лондон
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0