Остановить полет "орлов": ЦСКА едет в гости к "Бенфике"
"Бенфика" - ЦСКА
Начало матча: 21:45
Стадион: "Эштадиу да Луж".
Судья: Альберто Ундиано Мальенко (Испания).
Московский ЦСКА начинает борьбу на групповом этапе Лиги чемпионов в Лиссабоне. Чемпион Португалии "Бенфика" за последние годы неоднократно встречалась с "Зенитом", теперь же "орлы" проэкзаменуют другую российскую команду. Португальцы этим летом заработали 130 миллионов евро, однако при этом значительно ослабли оборонительные редуты.
Вратарь Эдерсон ушел в "Манчестер Сити" (40 миллионов), центральный защитник Линделеф - в "Манчестер Юнайтед" (35 миллионов), правый защитник – Семеду в "Барселону " (30 миллионов). Также неплохие деньги были выручены от продажи Митроглу в "Марсель" (15 миллионов).
Приобретения же у "Бенфики" достаточно скромные, вряд ли они сходу способны заменить ушедших. Вместо Эдерсона были куплены сразу два игрока: Бруну Варела и Миле Свилар. Семеду должен заменить арендованный у "Барселоны" Дуглас, в центр защиты приобретен молодой хорват Бранимир Калаица. Также "Бенфика" приобрела еще двух хорватов. Трансфер Филипа Кровиновича стал самым дорогим за это трансферное окно (3 миллиона евро), а за Мато Милоша отдали всего 400 тысяч. Кроме того довольно интересна аренда Габриэля Барбосы, у которого не пошли дела в "Интере", "орлы" постараются реанимировать карьеру бразильца. "Бенфика" ослабла, однако и их соперник имеет множество проблем.
ЦСКА – единственный клуб РФПЛ, который не сделал ни одного приобретения в это трансферное окно. У армейцев проблемы с финансами, команда не может себе позволить покупку качественных игроков, поэтому ставку приходится делать на молодежь. ЦСКА сумел пройти АЕК, который ничего не показал в атаке, затем из-за вылета всех сеяных команд в третьем квалификационном раунде ("Динамо", "Аякс" и "Виктория") россияне попали в посев уже в раунде плей-офф, избежав встречи с "Ливерпулем", "Наполи" и "Севильей". В соперники достался "Янг Бойз", который должен был побеждать на своем поле, однако вместо этого пропустил в свои ворота нелепый гол перед самым финальным свистком. В Москве же ЦСКА дожал своего соперника и вышел в группу.
Стоит сказать, что ЦСКА очень повезло при жеребьевке, так как слабее "Бенфики" из первой корзины никого не было. Вместо "Базеля" можно было напороться на "Наполи", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" или "Рому". Лишь "Манчестер Юнайтед немного стоит особняком, хотя и с ним можно играть, однако, не факт, что у нынешнего ЦСКА хватит ресурсов, чтобы бороться с англичанами.
Интересные факты противостояния:
ЦСКА и "Бенфика" ранее встречались только дважды. В 1/16 финала Кубка УЕФА 2005/2006 ЦСКА оказался сильнее по итогам двух матчей (2:0, 1:1).
"Бенфика" 16 раз играла против российских клубов в еврокубках (семь побед, четыре ничьи, пять поражений). Статистика на своем поле: пять побед, две ничьи, одно поражение. Выиграть в Лиссабоне удалось "Зениту" в 2014 году.
ЦСКА 11 раз встречался с представителями Португалии (три победы, три ничьи и пять поражений). Статистика на чужом поле: три ничьи и два поражения.
Ориентировочные составы:
"Бенфика": Жулио Сезар; Андре Алмейда, Луизао, Лисандро, Гримальдо; Филипе Аугусто, Сальвио, Пицци, Серви; Жонас, Сеферович.
ЦСКА: Акинфеев; Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников; Головин, Натхо, Вернблум; Витиньо, Дзагоев.
Прогноз на матч:
"Бенфика" является фаворитом матча, "орлы" же проиграли россиянам только однажды, а ЦСКА никогда не выигрывал в Португалии. Эту серию команде Гончаренко будет прервать очень сложно, хорошим результатом будет ничья.
Букмекеры предлагают на победу "Бенфики" коэффициент 1.60, на ничью – 3.60, на ЦСКА 5.40.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|2
|ЦСКА Москва
|1
|3
|3
|Бенфика
|1
|0
|4
|Базель
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|1
|3
|2
|Бавария Мюнхен
|1
|3
|3
|Андерлехт
|1
|0
|4
|Селтик
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|1
|3
|2
|Атлетико Мадрид
|1
|1
|3
|Рома
|1
|1
|4
|Карабах
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|1
|3
|2
|Спортинг Лиссабон
|1
|3
|3
|Олимпиакос Пирей
|1
|0
|4
|Ювентус
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|0
|0
|2
|Марибор
|0
|0
|3
|Севилья
|0
|0
|4
|Спартак Москва
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|0
|0
|2
|Манчестер Сити
|0
|0
|3
|Наполи
|0
|0
|4
|Шахтер Донецк
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|0
|0
|2
|Монако
|0
|0
|3
|Порту
|0
|0
|4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|АПОЭЛ
|0
|0
|2
|Боруссия Дортмунд
|0
|0
|3
|Реал Мадрид
|0
|0
|4
|Тоттенхэм
|0
|0