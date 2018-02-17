Остановка в Эйбаре перед еврокубками: "Барселона" в гостях у "оружейников"

"Эйбар" – "Барселона"

Стадион: "Мунисипаль де Ипуруа" (Эйбар)

Начало матча: 18:15

Арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

В 24-м туре чемпионата Испании лидер турнира, в лице каталонской "Барселоны", отправится в гости к 7-й команде Примеры – "Эйбару". В связи с двумя подряд ничейными результатами подопечных Вальверде во внутреннем первенстве, их статус фаворита в анонсируемом матче не так уж крепок. Тем более, и команда Мендилибара пребывает нынче в очень приличной форме, хотя встречи с каталонцами у них определенно не задаются.

"Эйбар" выиграл два последних матча Примеры с общим счетом 6:1, причем если в ворота "Леганеса" залетел всего один гол, то "Севилья" отхватила целых пять. " Оружейники" одержали победы в 5 из 7 последних матчей, причем забили они в них целых 19 мячей. От зоны еврокубков команду отделяет всего 1 балл, так что сезон у "Эйбара" может получится крайне успешным. Вот только с "Барселоной" подопечные Мендилибары играют просто ужасно, общий счет 7-ми последних поединков – 4:26 в пользу каталонцев.

"Барселона" преподнесла сенсацию в предыдущем туре Примеры, сыграв на "Камп Ноу" вничью с "Хетафе" – 0:0. Вальверде разрушил еще один рекорд: "сине-гранатовые" впервые за 1,5 года не смогли забить на домашней арене. Вторая подряд ничья каталонцев в чемпионате позволила мадридскому "Атлетико" подобраться к ним на расстояние всего семи очков. В общем, "Барса" всем показала, что она еще может быть уязвимой, и грамотная игра в обороне вполне способна остановить Месси и компанию.

У каталоцнев сейчас нет проблем с травмированными, но состояние и форма тех же Коутиньо с Дембеле вызывает немало вопросов. Уже во вторник "сине-гранатовым" предстоит выезд в Лондон для противостояния с лондонским "Челси" в рамках плей-офф Лиги Чемпионов. Серьезных изменений в стартовом составе со стороны Вальверде ждать не стоит, и замены лидеров, скорее всего, будут проводиться уже по ходу матча.

Интересные факты противостояния "Эйбара" и "Барселоны":

В 4 последних поединках против "Эйбара" каталонцы забивали, как минимум, 4 гола.

"Барселона" не проигрывает в Примере вот уже 30 матчей к ряду.

В 12 последних играх чемпионата Испании "Эйбар" проиграл лишь однажды.

"Оружейники" проиграли во всех 7-ми предыдущих матчах против "Барселоны".

Ориентировочные составы на игру:

Эйбар: Дмитрович, Пенья, Рамис, Арбилья, Анхель, Орельяна, Диоп, Дани Гарсия, Инуи, Кике, Шарлес.

Барселона: Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Коутиньо, Ракитич, Иньеста, Месси, Суарес.

Прогноз на матч "Эйбар" – "Барселона":

Букмекеры дают достаточно высокий коэффициент на победу каталонцев, учитывая их текущую форму и предстоящий поединок в еврокубках. Само собой, "Барса" постарается быстро решить вопрос победителя встречи и, затем, спокойно доиграть матч. Вот только в случае непредвиденных обстоятельств подопечным Вальверде придется выложиться по полной программе.

Победа "Эйбара" оценивается коэффициентом 7,00, ничья – 4,64, виктория "Барселоны" – 1,53.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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